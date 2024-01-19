دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، على مشجع اشتكى من عدم قدرته على الحصول على تذاكر لمباراة النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي في "موسم الرياض"، وتعهد له بأن يحضر المباراة معه وينزل إلى أرضية الملعب.

ونشر أحد الحسابات مقطع فيديو لمشجع للنصر ادعى أنه لم يستطع الحصول على تذاكر للمباريات وتذمر من نفاد التذاكر بسرعة فائقة كلما قرر حجز تذكرة للمباراة.

واعترض المشجع على دخول شخص ما مجانا لحضور المباراة رغم أنه ليس مهتما بكرة القدم.

وأعاد آل الشيخ نشر المقطع عبر حسابه الرسمي على "إكس"، تويتر سابقا، وعلق عليه بالقول: " ما عندنا احد يدخل ببلاش... والانتظار مليونين و ٧٠٠ الف وش نسوي ؟ لكن بالنسبة لك انا عازمك مباراة النصر وميامي وتنزل معي ارض الملعب … وش تبي بعد".

وأردف رئيس هيئة الترفيه في السعودية قائلا: " (بس ربعك خلهم في الشقة والقهوة من دانكن) على حسابي"، حسب قوله.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين فريقي النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي فيما يُعرف بـ"الرقصة الأخيرة" في فبراير/شباط المقبل.