دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتاب خوان بيتزي، المدير الفني للبحرين، فرحة عارمة، بعد تسجيل فريقه لهدف الفوز على نظيره ماليزيا، في مواجهة جمعت المنتخبين على أرض استاد جاسم بن حمد، السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات من نهائيات كأس آسيا.

وجاء هدف "الأحمر البحريني" الوحيد في الوقت القاتل 90+، بأقدام اللاعب علي مدن، عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بعد الهدف، وثقت عدسة الكاميرا احتفال مدرب منتخب البحرين بطريقة "جنونية"، إذ ركض حوله، ثم واجه الحكم الرابع واقترب منه لمعانقته، قبل أن يرفض الحكم ذلك ويبتعد.

ويعد هذا الفوز هو الأول لـ "الأحمر البحريني" في بطولة القارة الصفراء بنسختها الحالية، التي تقام على الأراضي القطرية، ليقع في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 3 نقاط.