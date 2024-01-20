دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمستوى الدوري السعودي للمحترفين، خلال حضوره حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" عن عام 2023، الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية.

وفاز رونالدو، مهاجم نادي النصر والبالغ من العمر 38 عاماً، بجوائز أفضل لاعب في الشرق الأوسط وأفضل هدّاف واللاعب المفضل لدى الجماهير.

وخلال الحفل، قال كريستيانو رونالدو: "أعتقد أن الدوري السعودي لا يقل عن الدوري الفرنسي، في الدوري الفرنسي، لديك فريقان أو ثلاثة يتمتعون بمستوى جيد، بينما في السعودية، الأمر أكثر تنافسية"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون، لكن لدي رأيي ولقد لعبتُ هناك (في السعودية) لمدة عام، لذا أعرف ما أتحدث عنه، في الوقت الحالي، نحن أفضل من الدوري الفرنسي، وما زلنا نتحسن".



وأكمل رونالدو: "الدوري السعودي سيكون ضمن أفضل 4 دوريات حول العالم، خطوة بخطوة سيصل إلى ذلك".

وردا على المنتقدين لانتقاله إلى المملكة العربية السعودية قبل عام، قال: "الانتقادات الموجهة إلى خطوتي هي جزء من الرحلة، أنا دائماً أتعامل مع ذلك، أنا محترف منذ 22 عاماً، هذا جزء من رحلتي لأكون رجلاً أفضل ولاعباً أفضل".

وتابع قائلاً: "أحب عندما يشكك الناس بي، وأثبت مرة أخرى أنه بعد عام واحد، لقد كنتُ ناجحاً، في العام الماضي، مررتُ برحلة صعبة بعض الشيء، لكنني سعيد بحدوث ذلك لأنه جعلني أشعر بأنني أقوى، وكما ترون، لعبت هذا العام موسماً رائعاً".