كأس آسيا.. طريقة احتفال سون بهدفه أمام منتخب الأردن تلفت الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح هيونغ مين سون أهداف مباراة المنتخب الكوري الجنوبي مع نظيره الأردني، التي تقام على أرض استاد الثمامة، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس آسيا.

وتحصل منتخب "الشمشون الكوري" على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، لينجح سون في ترجمتها إلى هدفٍ في شباك منتخب "النشامى".

وخلال احتفاله بالهدف، رفع هيونغ مين سون قميص مواطنه كيم سيونج جيو، حارس مرمى نادي الشباب السعودي، إذ حرص على دعمه بعد أن تعرض لإصابة خطرة، خلال تواجده مع منتخب بلاده في بطولة القارة الصفراء.

ونجح سون، البالغ من العمر 31 عامًا، في تسجيل هدفه الأول في البطولة المقامة على الأراضي القطرية، ووصل للهدف رقم 42 بعد خوضه 119 مباراة دولية.