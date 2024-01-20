دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مواجهة المنتخب الأردني ومنافسه الكوري الجنوبي، التي استضافها استاد الثمامة، السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس آسيا.

وجاء هدفا "النشامى" بالخطأ من لاعب المنافس وبأقدام يزن النعيمات في الدقيقتين 37 و45+، كما جاء هدفا "الشمشون الكوري" عن طريق هيونغ مين سون وبخطأ من لاعب المنافس، عند الدقيقتين 9 و90+.

وكان المنتخب الأردني متجهًا نحو الفوز الثاني له في بطولة القارة الصفراء وعلى حساب أحد المرشحين لنيل اللقب القاري، إذ تقدم بالنتيجة بهدفين لواحد حتى نهاية الوقت الأصلي، قبل أن ينجح المنتخب الكوري الجنوبي في إحراز التعديل في الوقت القاتل.

بهذا التعادل، وقع "النشامى" في المركز الأول على سلم ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن نظيرهم "الشمشون الكوري".