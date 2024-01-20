دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأت رغد صدام، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، منتخب بلادها بعد فوزه على نظيره الياباني بهدفين لهدف، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات بطولة كأس آسيا، وسط تفاعل.

وكتبت رغد صدام في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الجمعة: "مبارك فوز أبطال منتخبنا الوطني على اليابان، بانتظار حصولكم على الذهب وكأس البطولة الآسيوية".

وأثارت تهنئة رغد صدام لمنتخب بلادها بالفوز تفاعلا بين مغردين ومستخدمين على "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

وتأهل لاعبو "أسود الرافدين" للدور الثاني في بطولة القارة الصفراء، بعد وصولهم للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، وكان المنتخب العراقي قد تغلّب على المنتخب الإندونيسي في الجولة الأولى بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

ويختتم المنتخب العراقي مشواره في دور المجموعات في البطولة، المقامة على الأراضي القطرية، بمواجهة المنتخب الفيتنامي، الأربعاء.