نشر الأحد ، 21 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظيت بعثة نادي النصر السعودي، التي ضمت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، باستقبال حاشد لدى وصولها إلى الصين، الأحد.

وأظهرت لقطات مصورة تواجد عدد من الجماهير وهم يستقبلون بعثة فريق "العالمي" في المطار، منهم من كان يحمل قميص رونالدو ويهتف باسمه.

وظهر كريستيانو رونالدو (38 عامًا) وهو يلقي التحية على مجموعة من المشجعين، من نافذة حافلة النادي.

وأضطر رجال الأمن لوضع سياج طويل لإبعاد المعجبين من الوصول إلى أفراد نادي النصر.

وسيخوض فريق "العالمي" معسكرًا تحضيريًا في الصين، مستغلاً فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين بسبب مشاركة منتخب "الأخضر" في نهائيات كأس آسيا.

خلال المعسكر، يلعب النادي السعودي مباراتين وديتين أمام نادي شنغهاي شينهوا، الأربعاء المقبل، ونادي جيجيانغ في 28 يناير/ كانون الثاني الجاري.