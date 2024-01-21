نشر الأحد ، 21 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بفرض عقوبات جديدة على الفرق وجماهيرها في حال وجود إساءات عنصرية.

وكان مايك ماينان، حارس مرمى نادي إسي ميلان، قد تعرض لعبارات مسيئة من قِبل بعض الجماهير، خلال مباراة الفريق مع نظيره أودينيزي، السبت، وضمن منافسات الدوري الإيطالي.

كما قال لاعب نادي كوفنتري، كاسي بالمر، إنه تلقى إساءة مشابهة أثناء مباراة فريقه مع منافسه شيفيلد وينزداي، السبت، في الدوري الإنجليزي بدرجته الأولى (تشامبيون شيب).

ونقل حساب الفيفا الرسمي تصريحات لإنفانتينو، جاء فيها: "الأحداث التي وقعت في أوديني وشيفيلد يوم السبت بغيضة تمامًا وغير مقبولة على الإطلاق، اللاعبون المتأثرون بهذه الأحداث يحظون بدعمي الكامل".

وأضاف: "نحتاج من جميع أصحاب المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بدءًا من التعليم في المدارس حتى تفهم الأجيال القادمة أن هذا ليس جزءاً من كرة القدم أو المجتمع".

وتابع: "بالإضافة إلى العملية المكونة من ثلاث خطوات (إيقاف المباراة، إعادة إيقاف المباراة، إلغاء المباراة)، يتعيّن علينا تنفيذ مصادرة تلقائية للفريق الذي ارتكب مشجعوه العنصرية وتسببوا في إلغاء المباراة، وكذلك فرض حظر دخول الملاعب حول العالم، وتوجيه التهم الجنائية للعنصريين"، في إشارة منه إلى المطالبة بتطبيق الخسارة التلقائية على الفريق الذي يوجّه أنصاره عبارات مسيئة للآخرين.

وأتمّ جياني إنفانتينو: "يظهر الفيفا ولعبة كرة القدم تضامنهما الكامل مع ضحايا العنصرية وأي شكل من أشكال التمييز، مرة واحدة وإلى الأبد: لا للعنصرية، لا لأي شكل من أشكال التمييز".