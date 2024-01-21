دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض مايك ماينان، حارس مرمى نادي إسي ميلان، للإساءة العنصرية من قِبل بعض الجماهير، خلال مواجهة الفريق لمنافسه أودينيزي، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وكانت المباراة قد توقفت عند الدقيقة 33، إذ غادر ماينان مكانه وتوجه نحو خط الملعب، وقام زملاؤه ومدربه في الفريق بتهدئته، لكنه خرج من المستطيل الأخضر.

وتم استئناف المباراة بعد أن نجح لاعبو وأفراد نادي إسي ميلان في إقناع حارس المرمى الفرنسي (28 عاماً) في العودة للميدان، واستكمال اللقاء.

عقب صافرة النهاية بفوز إسي ميلان بنتيجة 2/3، قال مايك ماينان في تصريحات نقلها حساب ناديه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي: "بعد ركلة المرمى الأولى سمعتهم يقومون (الجماهير) بأصوات القرود، وحينها لم أقل شيئاً، لكن الأمر حدث مجدداً، وذهبت لإبلاغ المسؤولين بما حدث، لا ينبغي أن يكون هذا موجوداً في عالم كرة القدم".

وأضاف: "ولكن للأسف ولسنوات عديدة، هذا تكرر، ويجب أن يكون لدينا رد فعل، يجب أن نفعل شيئاً، لا يمكنك اللعب بمثل هذه الطريقة".

وتابع قائلاً: "حسناً، نحن نقبل صافرات الاستهجان، لكن المشكلة في العنصرية...يجب القيام بأمر ما لتغيير هذه الأشياء".

وحرص نادي إسي ميلان على دعم حارسه، إذ قال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "عدنا للمباراة برغبة أكبر في الانتصار باللقاء، لأن الرد الأفضل على العنصرية هو الفوز".

وقال في تدوينة أخرى: "بعد الأحداث غير المقبولة التي شهدتها مباراة الأمس ضد أودينيزي، قرر إسي ميلان عدم نشر أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الموافق 21 يناير 2024، دعماً لمايك ماينان ومكافحةً للعنصرية".

فيما أدانت رابطة الدوري الإيطالي هذه الواقعة، إذ أكدت على رفضها "لأي شكل من أشكال العنصرية".