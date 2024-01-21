عبارات"مسيئة" تجاه حارس ميلان تتسبب بإيقاف مباراة في الدوري الإيطالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجهت بعض الجماهير عبارات مسيئة تجاه مايك ماينان، حارس مرمى نادي إسي ميلان، خلال مواجهة الفريق لنظيره أودينيزي، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وتوقفت المباراة عند الدقيقة 33، إذ غادر ماينان مكانه وتوجه نحو خط الملعب، وقام زملائه ومدربه في الفريق بتهدئته، قبل أن يغادر المستطيل الأخضر.

ودخل اللاعبون وأفراد الفريق إلى ممر الملعب لإقناع حارس المرمى الفرنسي (28 عاما) بالعودة وإكمال المباراة.

وبعد مرور دقائق، تم استئناف المباراة وانتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبعد هذه الواقعة، كتب حساب الدوري الإيطالي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "رابطة الدوري الإيطالي تدين أي شكل من أشكال العنصرية".