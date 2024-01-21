دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، طموحه في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث، سواءً كان ذلك في النسخة الحالية من البطولة المقامة في ساحل العاج، أو خلال السنوات المقبلة.

ولم يسبق للاعب البالغ من العمر 31 عامًا، أن تُوج بلقب بطولة القارة السمراء على مر تاريخه.

ويعاني صلاح من إصابة في العضلة الخلفية، ستبعده عن صفوف "الفراعنة" خلال مواجهتهم لمنتخب الرأس الأخضر، الاثنين المقبل، في ختام دور المجموعات، وعن مباراة دور الـ 16 في حال تأهل المنتخب المصري.

وتحدّث صلاح في مؤتمر صحفي يسبق مباراة منتخب مصر ونظيره الرأس الأخضر، قائلاً: "النادي (ليفربول) والمنتخب سوف يتحدثان معًا حول إصابتي اليوم أو في صباح الغد".

وسُئل محمد صلاح عن سبب تراجع مستواه مع "الفراعنة"، وأجاب قائلاً: "أنا لعبت قرابة مباراة ونصف، أحاول أن أقدم كلّ حاجة، قد أكون غير موفق في مباراتي الأولى، لكن أنا هنا لألعب كرة جماعية وليس فردية، وكنا غير موفقين كفريق ككل، وهذا يحدث في لعبة كرة القدم".

وتابع: "الحاجة المهمة في المباراتين السابقتين (أمام موزمبيق وغانا) أن الفريق كان متأخرًا بالنتيجة ونجح في العودة والحفاظ على آماله في البطولة، ما عندي تفسير معين حول ذلك...".

وأكمل صلاح: "المباراة المقبلة لن أشارك، وأتمنى أن ينجح اللاعب البديل ويقود الفريق للفوز، هذا منتخب مصر وليس منتخب صلاح، أنا مجرد لاعب من بين 27 لاعبًا، ونحن متفاؤلون والأهم أن نحقق الفوز".

وعن طموحه بتحقيق اللقب القاري، قال: "أود الفوز باللقب، وقلت للتو إننا نبذل كل ما هو ممكن، أعتقد أن تحقيق ذلك سيحدث يومًا ما، عاجلاً أم آجلاً سيحدث".

وأكد صلاح ضرورة السماح للاعبين من صغار السن بالاحتراف في الخارج، إذ قال: "الكرة في إفريقيا تتطور بشكل كبير، معظم المنتخبات تسمح بخروج اللاعبين في سن صغيرة نحو الاحتراف، وهذا ينعكس إيجابًا، ويجب أن يكون ذلك في مصر، محتاجين نسيب اللاعيبن تحترف في سن صغير وأن لا ننجمهم زيادة عن اللزوم".

وأتمّ: "أنا ألعب في أوروبا منذ 12 عامًا، لا يوجد فرق كبير في الإمكانيات بل في العقلية، هم يعملون كلّ يوم بشكل متواصل...".