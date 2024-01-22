السعودية.. تفاعل على رد فعل سالم الدوسري عند استبداله أمام قرغيزتسان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون سعوديون على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مع لقطة رد فعل لاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري بعد استبداله أمام قرغيزستان في بطولة كأس آسيا.

وظهر الدوسري وهو غير راض عن قرار المدرب باستبداله وإشراك عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 64 من عمر المواجهة التي انتهت بفوز السعودية بهدفين نظيفين.

وكانت النتيجة تُشير إلى تقدم الأخضر بهدف نظيف في المباراة عندما قرر المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني تبديل الدوسري لتظهر على وجهه علامات عدم الرضا.

ولدى خروجه من الملعب تداول مستخدمون للمنصة مقاطع فيديو أظهرت عدم مصافحة سالم الدوسري لمدربه أثناء توجهه إلى مقاعد البدلاء ما أثار حفيظة بعضهم.

وبدأ الدوسري أساسيا في مباراتي المنتخب السعودي في الدور الأول لكأس آسيا لكنه لم ينجح بتسجيل أي هدف حتى الآن في هذه النسخة من البطولة.

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