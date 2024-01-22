دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمو منصة "إكس" مع لقطتين مميزتين للجمهور السعودي بعد الفوز على قرغيزستان ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس أمم آسيا المقامة في قطر، إذ ظهرت مسيرة كبيرة لمشجعي "الأخضر" في الدوحة وظهر جزء من الجماهير وهو يقوم بتنظيف مدرجات ملعب "أحمد بن علي" بعد نهاية المباراة.

ونشر الإعلامي القطري، خالد جاسم، مقطع فيديو لتنظيف بعض الجماهير المدرجات بعد نهاية المواجهة وعلق عليه بالقول: "بادرة جميلة من رابطة مشجعي المنتخب السعودي ..القيام بعملية تنظيف مقاعد استاد أحمد بن علي بعد نهاية مباراة.. شكرا لرقي أخلاقكم".

من جانبهم، تداول مستخدمون لمنصة "إكس" مقاطع فيديو تُظهر أعدادا غفيرة من مشجعي "الأخضر" في سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة وعلقوا بالقول: "الدوحة خضراء".

وكان قد انتصر المنتخب السعودي على نظيره القرغيزي بهدفين نظيفين ليضمن الوصول إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية.

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