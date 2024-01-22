(CNN) -- أكد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح قد يعود للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم مغادرته مبكرًا بسبب الإصابة.

وتعرض صلاح لإصابة عضلية خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب غانا، وسيعود إلى إنجلترا لاستكمال علاجه، بعد مباراة "الفراعنة" أمام نظيرهم الرأس الأخضر، الاثنين.

وأوضح كلوب أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، قد يعود إلى صفوف منتخب مصر، إذا وصل الفريق إلى المراحل الأخيرة في البطولة المقامة على أراضي ساحل العاج.

وقال يورغن كلوب للصحفيين، بعد فوز ليفربول على منافسه بورنموث، الأحد: "مهما كانت مدة غيابه، أعتقد أن الجميع ربما يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا".

وعندما سُئل عمّا إذا كان بإمكان محمد صلاح اللعب مرة أخرى في بطولة القارة السمراء هذا العام، أعطى مدرب فريق "الريدز" إجابة كان المشجعون المصريون يرغبون في سماعها.

قال المدرب الألماني: "أنا لست طبيبًا، أود أن أقول إنه إذا تأهلت مصر للنهائي وكان جاهزًا قبل النهائي، فربما نعم، ولم لا؟"

وعقب تصريحات كلوب، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا، جاء فيه: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادى ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".

وشارك محمد صلاح لقرابة 135 دقيقة في البطولة، وسجل خلالها هدفًا واحدًا، فيما يمتلك "الفراعنة" نقطتان فقط، في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية.