نشر الأحد ، 21 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمو منصة "إكس" (تويتر سابقا) مع رد فعل اللاعب محمد صلاح عند سؤال روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مستقبله مع "الفراعنة".

وحضر صلاح برفقة فيتوريا المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر، الاثنين، في ختام دور المجموعات من نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وطرح أحد الصحفيين سؤالا على فيتوريا، عما إذا كان سيغادر منصبه في حال إخفاق "الفراعنة" في التأهل للدور الثاني.

وقبل أن يجيب فيتوريا على هذا السؤال، قال محمد صلاح على الفور: "لا هيستمر"، ثمّ انتابه الضحك وتحدث إلى مدربه.

بينما قال روي فيتوريا: "تركيزي منصب على مباراة الغد، نحن تحدثنا عن هذه الأشياء أكثر من مرة، ما يخصنا هو مباراة الغد ثم المباريات اللاحقة (في البطولة)، وأنا لا يأخذني شيئا حول مكان يشتت ذهني، نركز أنا واللاعبون على المباراة فقط، ولا يهمني شيئاً آخر".

ويقع "الفراعنة"، تحت قيادة فيتوريا، في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية في بطولة القارة السمراء بنسختها الحالية، برصيد نقطتين، بعد التعادل مع منتخبي موزمبيق وغانا.