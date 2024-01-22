دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق المنتخب القطري العلامة الكاملة في دور المجموعات، إذ وصل للنقطة التاسعة بعد فوزه على نظيره الصيني بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من نهائيات كأس آسيا، الاثنين.

وجاء هدف منتخب "العنابي" الوحيد عن طريق اللاعب حسن الهيدوس في الدقيقة 66، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وحسم صاحب الأرض والضيافة، المنتخب القطري، صدارة المجموعة الأولى، وحلّ المنتخب الطاجيكي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخبي لبنان والصين.

وحرم المنتخب الطاجيكي منافسه اللبناني من بلوغ دور الـ 16 للمرة الأولى على مر التاريخ، بعد أن تغلب عليه بهدفين لواحد، في مواجهة أقيمت على أرض استاد جاسم بن حمد.

وكان منتخب "الأرز" متقدمًا بهدف باسل جرادي حتى الدقيقة 80، قبل أن ينجح المنتخب الطاجيكي في إحراز التعديل وإضافة الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، عن طريق بارفيزجون عمرباييف ونورالدين حمروكولوف.