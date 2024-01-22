دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المدير الفني للمنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، إن "الأخضر" غير مرشح لنيل لقب بطولة كأس آسيا بنسختها الحالية، التي تقام في قطر.

وضمن المنتخب السعودي تأهله لدور الـ16 بعد وصوله للنقطة السادسة في صدارة المجموعة السادسة، بعد فوزه على منتخبي عُمان بهدفين لواحد وقيرغيزستان بثنائية.

وعقب فوز "الأخضر" على منتخب قيرغيزستان، قال مانشيني لقنوات الكأس القطرية: "أعتقد بأننا لعبنا مباراة جيدة، نلعب بشكل أفضل عندما نلعب 11 لاعبا ضد 11، كان هناك نقص في الفريق الآخر ولعبنا ببطئ ولكن حاولنا أن نغير ذلك".

وعند سؤاله عما إذا كان يرى أن المنتخب السعودي مرشحاً للفوز باللقب القاري بعد خوضه لمباراتين في البطولة، قال: "لا، لا، المرشحون للفوز منتخبات إيران واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، هم في مستوى أعلى".

وسبق وأن حقق "الأخضر" اللقب ثلاث مرات، خلال أعوام 1984 و1988 و1996.