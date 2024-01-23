تأجيل معسكر نادي النصر السعودي في الصين لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، تأجيل معسكره التحضيري في الصين، والذي كان من المقرر أن يلعب فريق "العالمي" خلاله مباراتين ودّيتين، أمام فريقي شنغهاي شينهوا وجيجيانغ.

وقال نادي النصر إن سبب إلغاء المباراتين يعود إلى "سوء الحظ"، إضافة لأسباب "خارجة عن سيطرة الفريق"، على أن يتم تحديد موعد لاحق للمعسكر.

وقال النادي السعودي في بيان رسمي: "لقد جئنا إلى هنا في شينزين مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم الصينيين وتحديدا لمشجعي نادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو".

وتابع قائلاً: "مع أخذ ذلك في الاعتبار، بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والصين، ونحن في النصر على استعداد لإكمال معسكرنا التدريبي كما هو مخطط له في شينزين، المدينة التي رحبت بنا ترحيبا حارا وأظهرت الكثير من الحب لنا ولقائد فريقنا".

وأكمل النادي: "علاوة على ذلك، اتفقنا مع المنظمين على تحديد موعد مباراة جديدة في أقرب وقت ممكن، لقد أظهر نادي النصر دائماً التزامه غير المشروط بهذه البطولة وسافر الفريق بأكمله بما في ذلك كريستيانو رونالدو للمشاركة في هذه الجولة، ونؤكد تقديرنا ومحبتنا الكبيرة لمشجعينا في الصين، ونتطلع للعب أمامهم في أقرب وقت ممكن".

وكانت بعثة فريق "العالمي" قد حظيت باستقبال حافل لدى وصولها إلى الأراضي الصينية، السبت الماضي، إذ تواجد عدد كبير من الجماهير في المطار للقاء رونالدو ورفاقه.