"كاف" يجري تحقيقاً حول مشاجرة تلت مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء، فتحه تحقيقاً ضدّ الاتحادين المغربي والكونغولي، حول الأحداث الّتي تلت مباراة المنتخبين، الأحد الماضي.

وأظهرت لقطات مصورة مشاجرة بين أفراد الفريقين في منتصف الملعب بعد صافرة النهاية، وشوهد وليد الركراكي، مدرب منتخب "أسود الأطلس"، في دائرة الأحداث، وتواصلت المشاجرة في النفق المؤدي لغرف الملابس.

وقال "كاف" إنه لن يدلي بأي تعليق آخر حول هذه المسألة، حتى يكتمل التحقيق.

فيما أدان الاتحاد المغربي "التصرفات غير الرياضية" التي تلت المباراة، وذلك في بيان رسمي عبر حسابه على منصة فيسبوك، إذ قال: "نؤكد على العلاقات المتميزة والتاريخية بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وروابط الأخوة بين الشعبين".

وأضاف: "إن علاقة التعاون الاستثنائية بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الكونغولي، وعدد اللاعبين الكونغوليين الذين ينشطون في المغرب واتفاقية الشراكة التي تجمع بين الاتحادين خير دليل على ذلك".

وأكمل الاتحاد المغربي: "ندين كل التصرفات غير الرياضية التي تلت هذه المباراة دون الدخول في منطق الاتهامات".

وأكد الاتحاد المغربي على تمسكه "بقيم الروح الرياضية والأخلاق واللعب النظيف، وهذه الاحداث لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الروابط الأخوية بين البلدين".

وكانت المباراة، التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات كأس الأمم الإفريقية، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.