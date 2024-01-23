دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل المنتخب المصري مع نظيره الرأس الأخضر بهدفين لمثلهما، الاثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن نهائيات كأس الإمم الإفريقية.

وتقدم منتخب الرأس الأخضر بالنتيجة عن طريق جيلسون تافاريس عند الدقيقة 45+، ثم أحرز تريزيجيه هدف التعديل "الفراعنة" في الدقيقة 50، وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني في الوقت القاتل 93، وبعد مرور 6 دقائق سجّل برايان تيكسيرا جونيور هدف التعديل.

بهذه النتيجة، تأهل المنتخب المصري للدور الثاني في بطولة القارة السمراء، التي تقام على أراضي ساحل العاج، بعد وقوعه في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.