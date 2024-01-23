دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع رد فعل النجم المصري محمد صلاح على مباراة منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، وذلك في ظل الجدل الواسع الذي رافق الإعلان عن مغادرته معسكر منتخب مصر لتلقي العلاج في ليفربول.

وظهر صلاح في البث التلفزيوني المباشر وهو يحتفل من المدرجات بالهدفين الأول والثاني لمنتخب مصر كما كان يتفاعل مع كل تطور يحصل في المباراة.

وانتهت المواجهة بالتعادل بهدفين لمثلهما بين المنتخبين ليضمن "الفراعنة" العبور للدور المقبل بثلاثة تعادلات ودون تحقيق أي انتصار.

وأثار إعلان اتحاد كرة القدم المصري مغادرة صلاح معسكر منتخب بلاده لتلقي العلاج في إنجلترا بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، انتقادات واسعة للاعب المصري من قبل عدد من الإعلاميين والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي.

نستعرض فيما يلي أبرز التعليقات على رد فعل صلاح: