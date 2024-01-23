الاتحاد المصري يكشف عن إصابة محمد الشناوي ومدة غيابه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، إصابة حارس المرمى محمد الشناوي بخلع في الكتف، ليغيب عن المباريات المتبقية لمنتخب "الفراعنة" في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال اتحاد كرة القدم في مصر عبر بيان رسمي: "قد تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصري مع نظيره بالنادى الأهلي، على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب".

وتابع الاتحاد المصري، قائلاً: "نتمنى الشفاء العاجل لحارسنا محمد الشناوي".

وكان محمد الشناوي قد شارك في مواجهة منتخب بلاده مع منتخب الرأس الأخضر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، الاثنين، في ختام دور المجموعات، قبل أن يخضع للأشعة التي كشفت معاناته من الإصابة.

وضمن منتخب "الفراعنة" تأهله للدور الثاني في بطولة القارة السمراء بنسختها الحالية، المقامة على أراضي ساحل العاج، بعد وقوعه في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط.