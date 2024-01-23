دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، أن اللاعب يحتاج لفترة علاج تترواح بين 21 إلى 28 يوما، بعد أن تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة منتخب بلاده مع منتخب غانا، ضمن نهائيات كأس الأمم الإفريقية

كان الاتحاد المصري لكرة القدم ذكر أن صلاح سيغيب عن مباراة "الفراعنة" مع الرأس الأخضر في بطولة القارة السمراء، إضافة إلى مباراة دور الـ16 في حال تأهل الفريق.

كما قال الاتحاد المصري إن اللاعب سيغادر إلى إنجلترا لاستكمال مرحلة علاجه مع نادي ليفربول، على أن يعود للفريق في حال شفائه ووصول الفريق للدور قبل النهائي.

وكتب رامي عباس عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إصابة صلاح أكثر خطورة مما كان متوقعا في البداية، لمدة (تترواح بين) 21 إلى 28 يوما، وليس مباراتين".

وتابع: "أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الحالية هي الخضوع لعملية إعادة تأهيل مكثفة في المملكة المتحدة، والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".

وشارك محمد صلاح لقرابة 135 دقيقة في البطولة الإفريقية بنسختها الحالية، وسجل خلالها هدفا واحدا، فيما يمتلك "الفراعنة" نقطتين فقط، في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية.