دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة مصورة لمصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، خلال احتفاله بهدفه في مرمى منتخب الرأس الأخضر، ضمن مواجهة الفريقين التي انتهت بالتعادل 2/2، في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان مصطفى محمد قد سجّل هدف منتخب "الفراعنة" الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة 90+، واحتفل بشكل "جنوني"، إذ انتابه فرحة عارمة وخلع قميصه.

كما قام المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً برفع قميص زميله محمد صلاح خلال الاحتفال، إذ حرص على دعمه بعد تعرض لاعب نادي ليفربول الإنجليزي للإصابة.

ويعاني صلاح، الذي حضر المباراة من مدرجات الملعب، من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في مواجهة منتخب بلاده وغانا، وتقرر عودته إلى إنجلترا لاستكمال علاجه مع "الريدز"، على أن يعود لصفوف "الفراعنة" في حال شفائه وتأهل فريقه للدور قِبل النهائي.

وتأهل منتخب مصر للدور الثاني في بطولة القارة السمراء التي تقام على أراضي ساحل العاج، بعد وقوعه في وصافة ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط.