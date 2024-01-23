دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأهل المنتخب الإماراتي لدور الـ 16 في نهائيات كأس آسيا، على الرغم من خسارته من أمام نظيره الإيراني بهدفين لواحد، في مباراتهما على أرض استاد المدينة التعليمية في قطر، الثلاثاء.

وتقدم المنتخب الإيراني بثنائية عبر مهدي طارمي في الدقيقتين 26 و65، قبل أن يقلص يحيى الغساني الفارق لمنتخب "الأبيض" إلى هدف، عند الدقيقة 90+.

وبهذه النتيجة، احتل المنتخب الإماراتي المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، متفوقًا على المنتخب الفلسطيني بفارق الأهداف، وخلف المتصدر الإيراني صاحب الـ 9 نقاط.

فيما فاز المنتخب الفلسطيني على منافسه هونغ كونغ بثلاثية نظيفة، بأقدام عدي الدباغ (ثنائية) وزيد القنبر، في الدقائق 12 و48 و60.

بهذا الفوز، وصل المنتخب الفلسطيني للنقطة الرابعة في المركز الثالث، ليتأهل إلى الدور الثاني كأواحد من أفضل 4 منتخبات وقعت في المركز الثالث، وذلك للمرة الأولى على مر تاريخه.