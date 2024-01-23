للمرة الأولى على مر تاريخها.. سوريا تبلغ الدور الثاني في كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب السوري على نظيره الهندي بهدف دون مقابل، في مواجهة أُقيمت على أرض استاد البيت، الثلاثاء، في ختام دور المجموعات من نهائيات كأس آسيا.

وجاء هدف المنتخب السوري الوحيد عن طريق اللاعب عمر خربين في الدقيقة 76 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، وصل المنتخب السوري للنقطة الرابعة في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثانية، خلف أستراليا، المتصدر، وأوزبكستان، صاحب مركز الوصافة.

و تأهل المنتخب السوري للدور الثاني في بطولة القارة الصفراء، المقامة على الأراضي القطرية، من ضمن أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

وتجاوز المنتخب السوري دور المجموعات للمرة الأولى على مر تاريخه، إذ لم يسبق أن حقق ذلك في 6 مشاركات سابقة.