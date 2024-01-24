دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب كريستيانو رونالدو عن حزنه، بعد تأجيل معسكر ناديه النصر السعودي في الصين، والّذي كان من المقرر أن يلعب فريق "العالمي" خلاله مباراتين ودّيتين، أمام شنغهاي شينهوا وجيجيانغ.

وأصدر نادي النصر بياناً، الثلاثاء، كشف فيه عن تأجيل المعسكر التحضيري، بسبب "سوء الحظ"، إضافة لأسباب "خارجة عن سيطرة الفريق"، على أن يتم تحديد موعد لاحق للمعسكر.

فيما ذكر موقع "يورو سبورت" أن إصابة النجم البرتغالي تسببت في تأجيل معسكر النادي السعودي على الأراضي الصينية.

ونقل موقع "يورو سبورت" تصريحات لرونالدو، عقب قرار تأجيل المعسكر، قال فيها: "حسناً يا رفاق، بالنسبة لي إنها لحظة حزينة، أريد أن أقول آسف للجماهير الصينية وخاصة في شينزين، كما تعلمون في كرة القدم هناك بعض الأشياء لا يمكن التحكم بها".

وتابع قائلاً: "لعبتُ كرة القدم لمدة 22 عاماً وأنا لاعب ليس لديه الكثير من الإصابات، لذلك أنا حزين حقاً، لأنني أتيتُ مع نادي النصر للاستمتاع في هذه الجولة، سبق وأن جئتُ إلى الصين وأشعر كأنني في بيتي، أشعر هنا بأنه بيتي ثاني بسبب ترحيب الشعب الصيني".

وأتمّ كريستيانو رونالدو: "أعلم أن المشجعين يشعرون بالحزن وخاصة الذين يحبون رونالدو، لكن عليك رؤية ذلك بطريقة جيدة، إذ لم تلغَ المباراة بل تم تأجيلها، نريد أن نعود إلى هذا البلد".

وكانت بعثة فريق "العالمي" قد حظيت باستقبال حافل لدى وصولها إلى الأراضي الصينية، السبت الماضي، إذ تواجد عدد كبير من الجماهير في المطار للقاء رونالدو ورفاقه.