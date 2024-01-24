دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، توصل الاتحاد إلى اتفاق مع المدير الفني للمنتخب الوطني، جمال بلماضي، يقضي بإنهاء العقد بين الطرفين، بعد إخفاق الفريق في بلوغ الدور الثاني لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وكشف وليد صادي عن رحيل مدرب "محاربي الصحراء"، عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، إذ كتب: "اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم".

وأضاف: "نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره".

وتابع: "نعد عشاق ومحبي المنتخب الوطني أن ما حدث هو بداية لتغيير جذري، بل وثورة حقيقية على مستوى المنتخب الوطني الجزائري من أجل تهيئة بيئة مثالية للعمل والبناء على هذا التعثر من أجل استعادة مكانتنا قاريًا ودوليًا".

وأتمّ: "نجدد اعتذارنا لعشاق المنتخب وللشعب الجزائري، ونعد بتصحيح أخطاء الماضي بهدف واحد هو إعادة القطار إلى السكة، وتجديد أيام التألق والانتصارات للكرة الجزائرية. المنتخب يحتاج تظافر جهود الجميع وأولهم جمهور الوفي دعما ومساندة كما عهدناكم دائمًا. دمتم أوفياء لمنتخبكم".

وكان المنتخب الجزائري، تحت إشراف جمال بلماضي، قد تذيل ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، ليودّع بطولة القارة السمراء المقامة في ساحل العاج، من دور المجموعات.

وتولى جمال بلماضي (47 عامًا) تدريب منتخب بلاده في أغسطس/ آب 2018، وقاده لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية عام 2019.