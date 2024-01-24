دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، على تصريحه السابق حول إمكانية فوز "الأخضر" بلقب بطولة كأس آسيا بنسختها الحالية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

عقب مباراة المنتخب السعودي ومنتخب قيرغيزستان، الأحد الماضي، سُئل مانشيني عمّا إذا كان يرى أن "الأخضر" من المرشحين للفوز باللقب القاري بعد خوضه لمباراتين في البطولة، وأجاب: "لا، لا، المرشحون للفوز منتخبات إيران واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، هم في مستوى أعلى".

وحينها أثار تصريح المدرب الإيطالي جدلاً في الشارع الرياضي السعودي، إذ تعتقد بعض الجماهير بأن منتخب بلادها مرشح بقوة للظفر باللقب الرابع على مر التاريخ.

وقبل مواجهة المنتخب السعودي لمنتخب تايلاند، قال روبرتو مانشيني لقناة "SSC" السعودية: "لم أقل بأن السعودية ليست مرشحة للفوز بالبطولة".

وتابع قائلاً: "ولكن قلت إن هناك منتخبات (إيران وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا) أفضل بناءً على التصنيف الدولي من فيفا، ولكن لم أقل أبداً إننا لا نريد الفوز باللقب، أو لا نستطيع تحقيقه، في هذه البطولة يمكن أن يحدث كلّ شيء إذا كنت تحلم وتؤمن بهذا الحلم وتعمل بجد، نحن هنا للفوز باللقب وسنعمل على ذلك".

وضمن "الأخضر" تأهله للدور الثاني في بطولة القارة الصفراء، بعد احتلاله صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، على أن يلاقي نظيره التايلندي، الخميس المقبل، في ختام دور المجموعات.