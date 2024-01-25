(CNN) – شن وكيل أعمال اللاعب المصري محمد صلاح، رامي عباس، هجوما على بعض "المؤثرين" والأفراد الذين انتقدوا صلاح بسبب مغادرته بعثة منتخب مصر في ساحل العاج والتوجه إلى إنجلترا لتلقي العلاج مشيرا إلى أنه "أخذ أسماء" من انتقدوا ومن دافعوا عن "مو".

وكتب عباس على صفحته عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نفس الأفراد و"المؤثرين" الذين يجثون على ركبهم عندما يرون محمد شخصيا ويتوسلونه لالتقاط صورة سيلفي معهم ولحصد متابعين، حاولوا استغلال الإصابة المؤسفة وشككوا في التزام محمد تجاه وطنه. لقد فعلوا ذلك طمعا بالشهرة والإعجابات على منصات التواصل والمشاهدات".

وأردف عباس قائلا: "أود أن أشكر أولئك الذين قاموا بالأمر النبيل ونوهوا إلى مدى سخافة ورخص وجهة النظر تلك، لقد أخذت الأسماء، في الحالتين".

وختم وكيل أعمال صلاح قائلا: "الأهم من كل ذلك، بالنسبة للغالبية العظمى منكم، الذين يدعمون محمد، رسالتي لكم هي ألا تقلقوا لأن أيقونتكم العالمية، تلك التي ساعدتم في صنعها، كبيرة جدا على أن تتأثر بوسائل التواصل. لن يُغير ذلك أي مؤثر".

وكان صلاح قد نشر تدوينة قبل ساعات أكد فيها أنه سيقوم بما في وسعه للعودة بأسرع وقت ممكن وطلب من منتقديه "المحاولة أكثر" مؤكدا حبه لمصر وشعبها.

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