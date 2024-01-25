دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعهد النجم المصري محمد صلاح ببذل كل ما بوسعه للعودة في أسرع وقت ممكن بعد بدء برنامج العلاج والتأهيل إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا في كأس أمم إفريقيا، ووجه رسالة لمنتقديه أكد فيها حبه لبلده وأضاف قائلا: "حاولوا أكتر".

وكتب صلاح على حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي: " بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية".

وأضاف نجم نادي ليفربول: " بردو بحبها وبحب ناسها... حاولو أكتر"، حسب قوله.

ونشر صلاح في المنشور نفسه صورة لمشاركته أمام منتخب روسيا في كأس العالم 2018 عندما كان عائدا من الإصابة التي تعرض لها في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وتعرض صلاح لموجة من الانتقادات من قبل إعلاميين ولاعبين سابقين مصريين بعد الإعلان عن مغادرته بعثة منتخب مصر في ساحل العاج ليخضع للعلاج في ليفربول.