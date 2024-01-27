هكذا رحب نادي الشباب بليونيل ميسي ولويس سواريز في السعودية

نشر السبت ، 27 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رحب نادي الشباب السعودي بالثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، حيث يستعدان للمشاركة مع فريقهما إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض، المقرر إقامته بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024.

ويستضيف ملعب نادي الشباب تدريبات نظيره إنتر ميامي، تحضيراً لمباريات البطولة، والتي ستجمعه مع ناديي الهلال والنصر.

وعلّق حساب نادي الشباب، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، على صورة تجمع ميسي وسواريز معاً من ملعب تدريبات الفريق قائلاً: "اجعلا نفسكما كأنكما في منازلكما، الأساطير وصفت هذا النادي بالمنزل لسنوات، مرحباً بكم في عرين الأسد"، مُضيفاً: "أهلاً بالأساطير في عرين الليوث".

وينتظر ليونيل ميسي مواجهة منافسه كريستيانو رونالدو، لاعب فريق "العالمي"، خلال كأس موسم الرياض، على أن تحمل المباراة وسم "The Last Dance".

وسبق وأن جمعت الأراضي السعودية مواجهة بين ميسي ورونالدو، إذ التقيا في مباراة بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم ناديي "الأزرق الهلالي" والنصر، في يناير/ كانون الثاني 2023.