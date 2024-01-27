دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إنهاء مهام المدير الفني للمنتخب الوطني، جلال القادري، وكادره المساعد، بعد إخفاق "نسور قرطاج" في بلوغ الدور الثاني ضمن كأس الأمم الإفريقية، المقامة على أراضي ساحل العاج.

وقال الاتحاد التونسي في بيان إن هذا القرار نتيجة "لسوء المردود والخروج من الدور الأول من كأس إفريقيا للأمم، ولعدم تحقيق الأهداف التعاقدية المتفق عليها".

وأضاف اتحاد كرة القدم في تونس: "تمّ تكليف كل من المدربين أنيس البوسعايدي ومنتصر الوحيشي بقيادة المنتخب الوطني، إلى حين تعيين مدرب وطني جديد".

وتابع بالقول: "سيتم تكوين لجنة والإعلان عن تركيبتها في أقرب الآجال، تضم ممثلاً عن ودادية المدربين التونسيين، ومن الفنيين واللاعبين الدوليين القدامى المشهود لهم بالكفاءة، لاقتراح المدرب الوطني الجديد".

وتذيل منتخب تونس، تحت إشراف جلال القادري، ترتيب المجموعة الخامسة بنقطتين فقط، ليودّع منافسات بطولة القارة السمراء بنسختها الحالية من دور المجموعات.

وتولى جلال القادري، البالغ من العمر 52 عاماً، تدريب "نسور قرطاج" في يناير/ كانون الثاني 2022.