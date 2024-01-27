دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن حزنه بسبب رحيل المدرب يورغن كلوب عن نادي ليفربول، في نهاية الموسم الجاري 2024/2023.

وكان كلوب (56 عاماً) قد كشف عن مغادرته لأسوار فريق "الريدز"، الجمعة، قائلاً: "لقد استنفدتُ طاقتي".

وعقب فوز نادي مانشستر سيتي على نظيره توتنهام هوتسبير بهدف وحيد، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، سُئل غوارديولا عمّا إذا كان متفاجئاً بخبر رحيل المدرب الألماني.

أجاب بيب غوارديولا، قائلاً: "قليلاً، قليلاً، إنه مدير (فني) لا يصدق على الإطلاق، إنه شخص لا يصدق أيضاً"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "كان لدي شعور أنه في نهاية الموسم، عندما يغادر (كلوب)، فإن جزءاً من مانشستر سيتي سيخسر شيئاً ما، لقد كانوا (ليفربول) أكبر منافس لنا، شخصياً في نادي بوروسيا دورتموند وهنا في إنجلترا كان أكبر منافس لي، لذا سنفتقده، شخصياً سأفتقده".

وقال غوارديولا مازحاً: "أنا سعيد حقاً لأن بدونه سأنام بشكل أفضل قليلاً في الليالي التي ستسبق مبارياتنا ضد ليفربول، وأتمنى له كلّ التوفيق".

وتابع قائلاً: "كلوب لن يعترف بذلك لكنه سيعود (للعمل)، ستعود هذه الشخصية وهذه الطاقة، كرة القدم تحتاج إلى شخصيات ومديرين مثله، أتمنى أن يكون لدينا وقت لتناول العشاء معاً".