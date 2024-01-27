هل يرغب ريال مدريد بإعادة كريم بنزيما إلى النادي؟ كارلو أنشيلوتي يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، مزاعم صحيفة حول عودة اللاعب كريم بنزيما إلى صفوف فريق "الميرنغي"، خلال المرحلة المقبلة.

وزعمت تقارير أن أنشيلوتي يرغب بإعادة بنزيما إلى الفريق، لكنّ فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس الإدارة، رفض ذلك.

ويغيب كريم بنزيما عن المعسكر التدريبي لنادي اتحاد جدة السعودي في الإمارات، مما أثار تكهنات حول إمكانية رحيل المهاجم الفرنسي عن فريق "النمور" والانتقال لنادٍ آخر.

وسُئل كارلو أنشيلوتي عن هذه المزاعم في مؤتمر صحفي يسبق مباراة نادي ريال مدريد ونظيره لاس بالماس، وأجاب قائلاً: "أخبار كاذبة، لم نتحدث أبداً عن هذا الأمر مع النادي".

ورحل بنزيما عن فريق "الميرنغي" في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن أمضى معه 14 موسماً، وانضم لنادي اتحاد جدة، بطل دوري "روشن" السعودي في الموسم الماضي.

وشارك كريم بنزيما (36 عاماً) في 20 مباراة مع فريق "النمور"، بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، سجّل خلالها 12 هدفاً وقدّم 5 تمريرات حاسمة.