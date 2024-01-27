دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحدّث روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يسبق مواجهة "الفراعنة" لمنتخب الكونغو الديمقراطية، الأحد المقبل، في الدور الثاني من نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وطرح أحد الصحفيين سؤالاً على فيتوريا، عمّا إذا كان يشعر بالسعادة بعد تجنّب ملاقاة منتخب المغرب في دور الـ16، إذ كانت هناك احتمالية لمواجهة بين المنتخبين في هذا الدور.

وأجاب روي فيتوريا، قائلاً: "نحن لا نفكر بهذه الطريقة، منذ اليوم الأول ونحن لا نفكر بذلك، هناك منتخبات تفكر بذلك وتطمح للوصول لمكان بعيد في البطولة، لكن نحن سوف نواجه كلّ المنتخبات القوية عاجلاً أم آجلاً".

وأضاف: "هناك منتخبات قوية ومنها من أثبت ذلك، لا أستطيع أن أقول من المنتخب الأقوى في هذه اللحظة، الأهم هو ما سيقدمه المنافس على أرض الملعب، هذه الأشياء التي يجب أن نفكر فيها، هذا الفريق الذي سوف نواجهه فريق قوي، منظم، يمتلك لاعبين يقدمون أداءً جيداً".

وتابع فيتوريا: "نحن نعرف كثيراً عن منتخب الكونغو الديمقراطية، وهو يعرف أيضاً الكثير عن فريقنا، نحن استعددنا بشكل جيد ونعرف كيف سنؤدي أمام المنافس".

وكان منتخب "أسود الأطلس" قد تصدر سلم ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وسيواجه منتخب جنوب إفريقيا في الدور الثاني من بطولة القارة السمراء، المقامة على أراضي ساحل العاج.