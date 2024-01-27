دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصف تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن الألماني، رحيل المدرب يورغن كلوب عن نادي ليفربول الإنجليزي في ختام الموسم الجاري بالمفاجأة.

وردّ ألونسو (42 عاماً) على تكهنات البعض حول إمكانية تدريبه لفريق "الريدز" بعد رحيل كلوب.

وقال تشابي ألونسو في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، عن مغادرة يورغن كلوب للنادي الإنجليزي: "كان ذلك مفاجئاً، أكن احتراماً كبيراً وإعجاباً كبيراً لكلوب حتى قبل مجيئه لليفربول، النادي تطور معه، ولاحظنا ما حققه خلال السنوات الماضية".

وأضاف لاعب فريق "الريدز" السابق: "الآن أنا سعيد حقاً هنا (في ألمانيا)، واستمتع بعملي، أشعر أن كل يوم يمثل تحدياً، وكل مباراة هي بمثابة تحدي، نحن هنا في رحلة جميلة مع باير ليفركوزن".

وتابع قائلاً: "أبذل قصارى جهدي لمساعدة لاعبي فريقي، وأن أكون مستعداً للشيء التالي، هذا هو هدفي، ما سيأتي بعد ذلك، لا أعرف".

وتولى ألونسو تدريب نادي باير ليفركوزن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقاده لتحقيق صدارة ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2024/2023، برصيد 48 نقطة.