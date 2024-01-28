دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقفت مباراة بين نادي ميلان ونظيره بولونيا ضمن منافسات الدوري الدوري الإيطالي، عند الدقيقة 16، لإظهار الدعم لحارس مرمى فريق "الروسونيري"، مايك ماينان، الذي تعرض للإساءة العنصرية في وقت سابق.

أثناء توقف المباراة، وجّه اللاعبون والجماهير المتواجدة في ملعب "سان سيرو" التحية إلى ماينان، الذي يرتدي قميصاً يحمل رقم 16، ورددوا هُتافات خاصة به.

كما أظهرت شاشة الملعب عبارة، جاء فيها: "لا يمكن للظلام أن يمحو الظلام؛ النور وحده قادر على فعل ذلك"، في إشارة إلى رفض العنصرية.

وكان حارس مرمى نادي إسي ميلان (28 عاماً) قد وُجهت إليه عبارات مسيئة من قِبل مشجعي نادي أودينيزي، خلال مباراة الفريقين في 20 يناير/ كانون الثاني، وحينها توقفت المباراة لبعض الدقائق بعد أن غادر مايك ماينان المستطيل الأخضر، قبل أن يتم إقناعه بالعودة واستكمال المباراة.

وكانت هذه الواقعة قد أثارت جدلاً في الأوساط الإعلامية، إذ أدانت رابطة الدوري الإيطالي و "فيفا" الإساءة العنصرية، كما عُوقب نادي أودينيزي بلعب مباراة خلف أبواب مغلقة، في حين قرر النادي ذاته حظر 5 مشجعين من دخول ملعبه مدى الحياة.