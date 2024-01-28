نشر الأحد ، 28 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقفت مباراة بين نادي وست بروميتش ألبيون ومنافسه وولفرهامبتون واندررز، على أرض ملعب "هاوثورنس"، الأحد، وضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب شغب جماهيري في المدرجات.

ونشبت مشاجرة بين مشجعي الفريقين بعد تسجيل نادي وولفرهامبتون واندررز هدفاً في الدقيقة 78 من زمن المباراة، ليتقدم بثنائية.

واشتبك جمهور الفريقين بالأيدي وألقوا زجاجات وألعاب نارية على أرض الملعب، مما استدعى تدخل قوات الأمن، قبل أن يطالب حكم المباراة اللاعبين بالخروج من المستطيل الأخضر والعودة لغرف الملابس.

وشوهد كايل بارتلي، لاعب نادي وست بروميتش ألبيون، وهو يقوم بإخراج أطفاله من الملعب على أثر هذه الأحداث.

وبعد مرور قرابة 30 دقيقة، عاد اللاعبون للميدان وأجروا عمليات إحماء، ثمّ تم استئناف المباراة، التي انتهت بفوز فريق الضيف، وولفرهامبتون واندررز، بهدفين دون رد، في الدور الرابع من المسابقة.