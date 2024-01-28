دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، رحيله عن الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الجاري 2024/2023، بعد سوء النتائج في الآونة الأخيرة.

ونقل الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة إكس (تويتر سابقًا) تصريح مدربه، وجاء فيه: "قررتُ مغادرة الفريق عند نهاية الموسم".

ويأتي تصريح تشافي بعد خسارة الفريق الكتالوني من نظيره فياريال بخسمة أهداف مقابل ثلاثة، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، السبت، وضمن منافسات الجولة الـ 22 في الدوري الإسباني (لا ليغا).

ويقع برشلونة، تحت إشراف تشافي هيرنانديز، في المركز الثالث على سلم ترتيب "لا ليغا" هذا الموسم، برصيد 44 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر، نادي ريال مدريد.

كما خسر الفريق الكتالوني مؤخرًا لقب كأس السوبر لصالح غريمه "الميرنغي"، وودّع مسابقة كأس الملك من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة من أمام نادي أتلتيك بيلباو.