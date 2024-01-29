دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق ولي العهد الأردني، الحسين بن عبدالله الثاني، على فوز منتخب بلاده على العراق، الاثنين، في الدور الثاني من نهائيات كأس آسيا، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتغلّب منتخب "النشامى" على منتخب "أسود الرافدين" بثلاثة أهداف لاثنين، ليبلغ الدور ربع النهائي في بطولة القارة الصفراء بنسختها الثامنة عشر.

وكتب ولي العهد الأردني عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام: "مباراة وأداء للتاريخ من نشامى منتخبنا، فرحتونا من القلب اليوم..حظاً أوفر لأسود الرافدين".

وضرب المنتخب الأردني موعداً مع المنتخب الطاجيكي في دور الثمانية، إذ كان الأخير قد تجاوز المنتخب الإماراتي بركلات الترجيح بنتيجة 3/5، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.