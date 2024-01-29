هكذا كان رد ميكل أرتيتا على مزاعم رحيله عن أرسنال وتدريب برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، على تقارير صحفية حول رحيله عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، نافيا صحتها.

وزعمت تقارير أن أرتيتا سيغادر أسوار "الغانرز" في "الميركاتو" المقبل، على أن يتولى مهام تدريب نادي برشلونة بدلاً عن تشافي هيرنانديز، الذي قرر الرحيل في نهاية الموسم المقبل 2024/2023.

وأعرب ميكل أرتيتا عن انزعاجه من هذه المزاعم، وأكد على بقائه مع النادي الإنجليزي، إذ قال في مؤتمر صحفي، الاثنين: "لا، هذه أخبار كاذبة تماماً، لا أعرف من أين يأتي هذا، إنها غير صحيحة على الإطلاق وأنا منزعج جداً منها، لم أصدق ذلك، ليس لها مصادر".

وتابع قائلاً: "عليك أن تكون حذراً عندما تُكتب الأشياء بالطريقة هذه، أنا في المكان المناسب وأشعر بالرضا حيال ذلك، أنا أبدأ رحلة مع هذا النادي، ولا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، لدي علاقة قوية مع مجلس الإدارة".

وعن تجديد عقده مع الفريق، قال أرتيتا: "الأمور تأتي بطريقة طبيعية، عندما يحين الوقت المناسب، سنجري مناقشات (العقد) ونجد أفضل طريقة للتعامل معها".

وينتهي عقد المدرب البالغ من العمر 41 عاماً مع نادي أرسنال في يونيو/ حزيران 2025.