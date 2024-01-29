دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر المنتخب الفلسطيني من منافسه القطري بهدفين لواحد، الاثنين، في مباراة أقيمت على أرض استاد البيت، ضمن منافسات دور الـ 16 في نهائيات كأس آسيا.

وتقدّم المنتخب الفلسطيني بالنتيجة أولاً عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 37، ثمّ عادل حسن الهيدوس لـ "العنابي" عند الدقيقة 45+، قبل أن يضيف أكرم عفيف الهدف الثاني في الدقيقة 49.

بهذه النتيجة، انتهى مشوار المنتخب الفلسطيني في بطولة القارة الصفراء، فيما بلغ المنتخب القطري، صاحب الأرض والضيافة، الدور ربع النهائي.

وبعد صافرة النهاية، قامت الجماهير القطرية بتوجيه التحية للاعبي المنتخب الفلسطيني إذ صفقوا لهم ورددوا هُتافات خاصة بهم، عقب الأداء الذي ظهروا عليه في البطولة بنسختها الثامنة عشر، والتي حققوا فيها إنجازهم الأول بتجاوز دور المجموعات.