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نشر الأحد ، 28 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوّق المنتخب الطاجيكي على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح بنتيجة 3/5، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في مواجهة أقيمت على أرض استاد أحمد بن علي، الأحد، ضمن دور الـ16 من نهائيات كأس آسيا.

ونجح المنتخب الطاجيكي في بلوغ الدور ربع النهائي في بطولة القارة الصفراء التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، في مشاركته الأولى.

وخلال احتفال المنتخب الطاجيكي بتفوقهم على منتخب "الأبيض"، قامت الجماهير الإماراتية المتواجدة في المدرجات بتحية لاعبي المنافس، ليخطف فعلهم أنظار المتابعين.

فيما أظهرت لقطة مصورة مدرب المنتخب الطاجيكي، بيتار شيغرت، وهو يقوم بمواساة وتهدئة حارس المنتخب الإماراتي، خالد عيسى.