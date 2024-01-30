دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن النادي الأهلي المصري، مساء الاثنين، أنه فسخ تعاقده بالتراضي مع مهاجمه صلاح محسن، بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به منذ 10 أيام، وبعدما دفع الأخير القيمة المالية المطلوبة.

وقال النادي الأهلي المصري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "قام النادي الأهلي بفسخ تعاقده مع صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي".

وأضاف النادي الأهلي في منشوره أن ذلك جاء "بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام، وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق، تمت الموافة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة".

ولم يعلن النادي الأهلي المصري في منشوره عن القيمة المالية التي سددها صلاح محسن.

وفي الوقت نفسه، أعلن النادي المصري البورسعيدي، الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم صلاح محسن لثلاثة مواسم.

وقال النادي المصري في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع المهاجم صلاح محسن بعقد يمتد لثلاثة مواسم".

وأضاف منشور النادي المصري البورسعيدي أنه "من المقرر أن يتم الجهاز الإداري للفريق خلال الساعات القادمة إجراءات قيد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يشغل مركزي رأس الحربة والجناح المهاجم بقائمة الفريق، الذي يستعد لخوض مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز".