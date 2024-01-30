دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي فيديو لمشاجرة بين حمزة الدردور، لاعب منتخب الأردن، ومدربه الحسين عموتة، خلال مواجهة "النشامى" لمنتخب العراق، في نهائيات كأس آسيا.

ونشب خلافٌ بين الدردور وعموتة على دكة بدلاء منتخب الأردن، وحاول اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني تهدئتهما، إلا أن اللاعب قام بدفع بعض الفنيين، ثم غادر الملعب وتوجه نحو غرفة الملابس، ليثير هذا الفيديو جدلاً واسعاً.

وكشف الاتحاد الأردني لكرة القدم عن استبعاد حمزة الدردور من صفوف منتخب "النشامى"، قائلاً إن هذا القرار يأتي "بعد مخالفة الدردور للضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب".

ولم يشارك الدردور في مباراة منتخب بلاده مع العراق، والتي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف لاثنين، ليبلغ الدور ربع النهائي في بطولة القارة الصفراء المقامة على الأراضي القطرية.

فيما سبق وأن ظهر حمزة الدردور (32 عاماً) في 71 مباراة دولية مع منتخب الأردن، سجّل خلالها 26 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة.