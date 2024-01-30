دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انفعل بعض الصحفيين على المدير الفني لمنتخب العراق، خيسوس كاساس، خلال مؤتمر صحفي عقب خسارة "أسود الرافدين" من منتخب الأردن بثلاثة أهداف لاثنين، ضمن نهائيات كأس آسيا.

ووجّه صحفيون أسئلةً لكاساس حول الحالة الانضباطية في الفريق، وعن ظهوره في لقاء تلفزيوني قبل مباراة مصيرية لمنتخب العراق مع "النشامى" في الدور الثاني من بطولة القارة الصفراء.

ورفض خيسوس كاساس الإجابة على الأسئلة، مما أغضب بعض الصحفيين ودفعهم لتوجيه بعض الكلمات إلى المدرب، ثم قرروا الانسحاب من المؤتمر الصحفي.

وأصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بياناً شديد اللهجة، رفض من خلاله مافعله بعض الصحفيين مع كاساس.

قال الاتحاد العراقي في بيانه: "تابعنا باستهجان شديد ما حصل في المؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا الوطني، خيسوس كاساس، بعد المباراة أمام المنتخبِ الأردني، إذ كان المشهد أشدَّ إيلاماً من وقعِ الخـروج غير المستحق لمنتخبنا من البطولة الآسيوية".

وأضاف: "هذا لا يمتُّ للإعلام العراقي الأصيل المعروف بمواقفه المشرفة بأي صلةٍ، إذ سجلت تلك التصرفات نقطةً سوداء في تاريخه من خلال بعضِ الأسماء التي استغلت وجودها الطارئ في محفل مهم لعكس صورة هجينة عن الإعلام".

وتابع الاتحاد العراقي، قائلاً: "نحن إذ نستنكر ما حصل من تجاوزٍ سافرٍ وتصرفات مقيتة هوجاء بحقِّ المدربِ كاساس، فنحن نؤكد أننا قررنا عدم التعامل مع هؤلاء الإعلاميين مريدي الفوضى مستقبلاً، وسنسلك الطرق القانونيّة بردِّ اعتبار المدرب، ومفاتحة الجهات المُختصة لبيانِ ما حصل، وتبيين السيناريو المرسوم منذ وقت مبكر".

وأتمّ: "قد نصل إلى خطوات أبعد من ذلك في سبيلِ الحفاظ على صورة المنتخبِ الوطني التي ما زالت شامخةً، وتمضي إلى الهدف الذي رسمناه مبكراً من أجل تحقيقه بدعم لا محدود من قبل دولة رئيس الوزراء والحكومة وجماهيرنا الوفية وإعلامنا المهني، الذي لا يرتضي مطلقاً تلك التصرفات التي أساءت للعراق قبل أن تسيء للمدرب".