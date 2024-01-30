نشر الثلاثاء ، 30 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع احتفال ميشائيل ديلغادو، لاعب نادي الهلال السعودي، بهدفه في مرمى نادي إنتر ميامي الأمريكي، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب "المملكة أرينا"، الاثنين.

ونجح اللاعب البرازيلي (27 عاماً) في هزّ شباك النادي الأمريكي عند الدقيقة 44 من زمن المباراة، من كرة رأسية داخل منطقة الجزاء.

واحتفل ميشائيل بهدفه بطريقة مشابهة للاحتفال الشهير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، "Siiii"، تحت أنظار ليونيل ميسي ورفاقه.

وساهم هدف ميشائيل ديلغادو في تفوّق فريق "الأزرق الهلالي" على منافسه إنتر ميامي بنتيجة 3/4، في أول مباريات كأس موسم الرياض.

وتبقى لكلّ من نادي الهلال ونظيره إنتر ميامي مباراة واحدة مع فريق "العالمي"، الذي يشارك أيضاً في البطولة، على أن يتم تحديد الفائز باللقب بناءً على الأكثر تحقيقاً للنقاط.