دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه موسى التعمري، مهاجم منتخب الأردن، رسالة للجماهير العراقية، في أعقاب فوز "النشامى" على "أسود الرافدين" في الدور الثاني من نهائيات كأس آسيا، المقامة على الأراضي القطرية.

وتغلّب التعمري (26 عامًا) ورفاقه على منتخب العراق بنتيجة 2/3، الاثنين، ليبلغ منتخب الأردن الدور ربع النهائي في بطولة القارة الصفراء، ويضرب موعداً مع نظيره طاجكستان.

ونشر موسى التعمري عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء، صورة له وهو يحمل العلم العراقي، وعلّق قائلاً: "عَلَمٌ تَزَينَ ب كلمة "الله أكبر" لا يُنَكّس، كرة القدم تجمعنا ولا تُفرقنا، هاردلك للعراق الشقيق والحبيب".

وتعد مباراة "النشامى" و "أسود الرافدين" من أكثر المباريات إثارةً في البطولة الجارية، إذ حُسمت في دقائقها الأخيرة.

كما تبادل المنتخبان احتفال "أكل المنسف"، مما أثار تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.