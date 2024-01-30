دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوّق المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، في مباراة أقيمت على أرض استاد المدينة التعليمية، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 في نهائيات كأس آسيا.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وسط أفضلية نسبية لصالح "الأخضر"، إذ كان قريبًا من افتتاح أهداف المباراة عند الدقيقة 41، لكن العارضة منعته من ذلك في مناسبتين.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر مدرب المنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، إخراج المهاجم صالح الشهري وإدخال زميله عبد الله رديف بدلاً عنه، واحتاج الأخير لدقيقة واحدة فقط لهزّ شباك "الشمشون الكوري".

وجاء هدف رديف في الدقيقة 46 عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثمّ حاول المنتخب الكوري الجنوبي في أكثر من فرصة لتعديل النتيجة ونجح بذلك في الوقت القاتل 90+، عن طريق تشو غو سونغ من كرة رأسية.

واستمر التعادل حتى الدقيقة 120، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت لـ "الشمشون الكوري"، ليبلغ الدور ربع النهائي في بطولة القارة الصفراء ، ويضرب موعداً مع المنتخب الأسترالي.